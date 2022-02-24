Томск, , 14:05 — REGNUM В Томской области за январь 2022 года введено в эксплуатацию 12,1 тыс. кв. метров жилья. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Томскстата, это на 1,8% больше, чем за первый месяц 2021 года.

Томск

При этом 60,3% квартир или 7,3 тыс. кв. метра было построено в сельской местности. В городах и посёлках городского типа возвели 4,8 тыс. кв. метров жилья.

«Наибольший объем жилищного строительства приходился на Томский район, где введено 6,0 тыс. кв. метров. По сравнению с прошлым годом ввод жилья в Томском районе вырос на 25,2%», — отметили в службе статистики.

При этом в самом Томске объёмы ввода жилья сократились на 26,9%, составив 2,8 тыс. кв. метров.