Москва, 24 февраля, 2022, 14:03 — ИА Регнум. Эвакуация населения из Донецкой Народной Республики (ДНР) прекращена. Об этом 24 февраля заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

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По его словам, в целом на территории республики, за исключением линии фронта, ситуация остается спокойной.

«Что касается эвакуации — она приостанавливается, для нас самое важное — те населённые пункты, которые расположены у линии соприкосновения, потому что некоторые части вооруженных сил Украины, некоторые подразделения не готовы сдаваться, но свои удары они наносят по населенным пунктам, жилым районам», — сказал Пушилин.