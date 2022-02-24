Орел, 24 февраля, 2022, 14:00 — ИА Регнум. Уголовное дело по статье о злоупотреблении полномочиями возбуждено в отношении начальника УГИБДД УМВД России по Орловской области, сообщил корреспонденту ИА REGNUM 24 февраля старший помощник руководителя СУ СКР по Орловской области Александр Коргин. Уголовное дело возбуждено по материалам оперативной деятельности УФСБ России по Орловской области.

Sledcom.ru Следственный комитет РФ

По версии следствия, в период с ноября по декабрь 2021 года подозреваемый, зная о том, что между УМВД России по Орловской области и местным жителем заключены государственные контракты на аренду для нужд управления офисных помещений в Орле и Ливана, инициировал завышение арендной платы за пользование этими помещениями в два раза — с 240 тысяч рублей до 480 тысяч рублей. Средства были незаконно изъяты из бюджета УМВД России по Орловской области.

В пресс-службе УМВД региона сообщили, что руководством управления по данному факту назначено проведение служебной проверки. При подтверждении вины указанного лица, он понесёт наказание в установленном законом порядке.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2021 года СУ СКР возбудил уголовные дела по статье о мошенничестве в отношении начальника УГИБДД УМВД России по Орловской области, а также двоих его подчиненных.