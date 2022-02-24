Опубликованы кадры из опустевшего ростовского аэропорта «Платов»
Ростов-на-Дону,
24 февраля 2022, 13:56 — REGNUM Появились кадры из опустевшего международного аэропорта «Платов» (Ростов-на-Дону), передаёт корреспондент ИА REGNUM 24 февраля.
Аэропорт «Платов»
Donland.ru
«Аэропорт «Платов» сейчас. Пассажиров нет», — уточнил представитель воздушной гавани.
ИА REGNUM сообщало, что аэропорт «Платов» приостановил свою работу в связи с запретом использования южного воздушного пространства, введенным авиационными властями.
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История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной “империи лжи” создает России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», сказал президент. Он также призвал солдат украинской армии сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии Украины во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.