Ростов-на-Дону, 24 февраля, 2022, 13:56 — ИА Регнум. Появились кадры из опустевшего международного аэропорта «Платов» (Ростов-на-Дону), передаёт корреспондент ИА REGNUM 24 февраля.

Donland.ru Аэропорт «Платов»

«Аэропорт «Платов» сейчас. Пассажиров нет», — уточнил представитель воздушной гавани.

ИА REGNUM сообщало, что аэропорт «Платов» приостановил свою работу в связи с запретом использования южного воздушного пространства, введенным авиационными властями.

Читайте по теме:Ростовский аэропорт «Платов» приостановил свою работу