Опубликованы кадры из опустевшего ростовского аэропорта «Платов»
Ростов-на-Дону, 24 февраля, 2022, 13:56 — ИА Регнум. Появились кадры из опустевшего международного аэропорта «Платов» (Ростов-на-Дону), передаёт корреспондент ИА REGNUM 24 февраля.
Donland.ru
Аэропорт «Платов»
«Аэропорт «Платов» сейчас. Пассажиров нет», — уточнил представитель воздушной гавани.
ИА REGNUM сообщало, что аэропорт «Платов» приостановил свою работу в связи с запретом использования южного воздушного пространства, введенным авиационными властями.
Читайте по теме:Ростовский аэропорт «Платов» приостановил свою работу