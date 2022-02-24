Лондон, 24 февраля, 2022, 14:00 — ИА Регнум. Великобритания поможет Украине в самообороне, хотя эта страна не входит в НАТО. Об этом государственный министр по Европе и Северной Америке МИД Британии Джеймс Клеверли заявил 24 февраля.

Марина Захарова ИА REGNUM Лондон

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По его словам, отношения между государствами, входящими в Североатлантический альянс, отличаются от отношений с Украиной, однако Киев получит поддержку. Вопрос о том, в какой именно форме, будет решён на экстренном заседании правительства, которое проводит премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

«Украина, конечно, не член НАТО, но мы будем поддерживать украинцев в их самозащите», — сказал Клеверли.

Как сообщало ИА REGNUM, Джонсон назвал ситуацию на Украине «катастрофой для континента». Россия 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию, направленную на защиту населения Донбасса.

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