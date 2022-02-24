Киев, 24 февраля, 2022, 13:54 — ИА Регнум. Посольство Таджикистана на Украине составляет списки граждан республики, желающих выехать из Украины, а также прорабатывает вопрос эвакуации граждан в случае необходимости. Об этом в интервью «Азия-Плюс» заявил посол республики в Киеве Давлатали Назризода.

Флаг Таджикистана

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«В связи с возникшей ситуацией диппредставительство Таджикистана в Киеве перешло на круглосуточный режим работы», — отметил дипломат.

По его словам, в настоящее время на территории Украины проживают несколько тысяч граждан Таджикистана, с которыми посольство находится в постоянном контакте. Посол также сообщил, что в настоящий момент ситуация в самом Киеве относительно спокойная.

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«Все органы власти работают. По информации мэра города Киева, комендантский час в городе вводить не планируется, но будут проверять документы, удостоверяющие личность», — сказал Назризода.