Москва, , 13:54 — REGNUM К сожалению, конфликт России и Украины перешел из гибридной фазы в военную, причем не ограничивается территорией Донбасса и затрагивает «удары по объектам военной инфраструктуры» на всей территории Украины, что может быть рассмотрено Западом как полномасштабное вторжение, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Здание ЦБ Рф © ИА REGNUM

«Это означает, что вариант относительно мягких санкций против российской экономики становится неактуален — США и их союзники говорят о полномасштабных санкциях.

Прежде всего, они могут затронуть финансовый сектор РФ, в том числе крупнейшие банки, дальнейшие ограничения доступа России к мировым рынкам капитала, возможны технологические санкции, ограничения на экспорт российских товаров. Ситуация не имела аналогов в новейшей российской истории.

На фоне обвала российских финансовых рынков ЦБ уже предпринял ряд мер для стабилизации — операции поддержки ликвидности для банков, валютные интервенции, запрет коротких продаж, мораторий на переоценку ценных бумаг. Вполне возможно экстренное повышение ключевой ставки, аналогично решению ЦБ РФ в декабре 2014 года.

Текущее развитие ситуации негативно для всех, но, прежде всего, России и Украины. Но и мировая экономика понесёт потери от жёстких санкций в отношении России, возможных перебоев в торговле энергоресурсами и основными сырьевыми товарами, неопределённости с валютными расчётами.

Пока масштаб новых санкций непонятен, трудно давать конкретные прогнозы. Лучше других в этих условиях может выглядеть экономика Китая — он может пытаться занять позицию посредника в этом конфликте.

В условиях вероятной изоляции от Запада Россия вынуждена будет усилить экономические связи с Китаем на выгодных для него условиях.

Пока в фокусе спрос на защитные активы — золото, нефть, газ, продовольствие», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля, президент Владимир Путин объявил что Россия начинает специальную военную операцию на границе ДРН и ЛНР с Украиной.