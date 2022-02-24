Москва, , 13:52 — REGNUM Разрыв дипломатических отношений Украины и России осложнит пересечение гражданами госграницы, сообщил 24 февраля корреспонденту ИА REGNUM адвокат Илья Рейзер.

Украина и Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

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Он прокомментировал решение президента Украины Владимира Зеленского о разрыве дипломатических отношений с Россией.

«Разрыв дипломатических отношений предполагает, что в России более не будут размещаться посольства и консульства Украины, а на Украине — дипломатические представительства России. Следовательно, возникнут огромные сложности с въездом и выездом российских и украинских граждан в оба государства. Также будут наблюдаться большие проблемы в развитии экономических отношений между двумя государствами. В то же время, разрыв дипломатических отношений не препятствует проведению переговоров между двумя странами на территории третьих государств. Поэтому даже такая мера не означает, что Россия и Украина не смогут сесть за стол переговоров», — сказал эксперт.