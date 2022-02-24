Москва, 24 февраля, 2022, 13:51 — ИА Регнум. В России в 2022 году доходы IT-специалистов будут традиционно расти темпами выше средних показателей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 февраля заявил декан факультета налогов, аудита и бизнес-анализа финансового университета при правительстве РФ Вадим Засько. Так он прокомментировал информацию о том, что, по данным министерства экономического развития РФ, в 2022 году среднемесячная заработная плата вырастет на 11% и превысит 62 тысячи рублей.

Peggy Marco Зарплата

«Формируя планы динамики среднемесячной заработной платы, Минэкономразвития РФ не учитывал складывающееся развитие международной напряженности, способной оказать существенное влияние на социально-экономическое развитие, — сказал Засько. — Вместе с тем, пожалуй, можно согласиться с прогнозом о потенциально возможной перспективе роста номинальной заработной платы в обозначенных МЭР параметрах».

Засько подчеркнул, что ряд российских компаний и госструктур уже индексировали оклады, тем самым заложив базис роста номинальных доходов в 2022 году.

«Ну и потенциальные риски раскрутки инфляционного маховика выступят стимулом дальнейшей индексации зарплат, особенно в бюджетном секторе, — добавил Засько. — Именно бюджетный сектор и госслужащие будут занимать лидирующие позиции по росту номинальных доходов сотрудников. Кроме того, традиционно уже выше средних показателей будут расти доходы IT-специалистов».

Напомним, как сообщалось ранее, есть прогноз, что в 2022 году рост зарплат в России замедлится по сравнению с 2021 годом.