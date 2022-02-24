Чебоксары, , 13:51 — REGNUM В Чувашии сохранилась тенденция снижения выявляемых случаев заражения коронавирусом. При этом продолжает расти число летальных исходов, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на обновлённые данные оперативного штаба России.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По информации на 24 февраля, с начала пандемии в Чувашии официально выявлено 72 443 случая заражения коронавирусом, в том числе 23 февраля — 196. По сравнению с предыдущими сутками, 22 февраля, количество заразившихся сократилось на 45. Спад вновь выявляемых носителей коронавируса идёт с 10 февраля.

Выздоровели в республике 52 993 человека, доля вылечившихся составляет 73,1%. В том числе 22 февраля победили коронавирус 88 человек, в то же время госпитализированы в ковидные стационары 72 больных.

Жертвами пандемии стали ещё семь ковид-пациентов — таким образом, всего в Чувашии скончались 4389 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, с 21 февраля можно получить COVID-сертификат при наличии антител, срок его действия — шесть месяцев. В Чувашии работают 16 лабораторий, где проводят исследования на антитела к ковиду методом иммуноферментного анализа, в том числе 11 расположены в Чебоксарах.