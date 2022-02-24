Брюссель, 24 февраля 2022, 13:51 — REGNUM Вероятность того, что Европейский союз будет предпринимать шаги по отключению России от системы SWIFT, невелика, сообщает со ссылкой на источники 24 февраля Reuters.
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Ранее главы МИД стран Прибалтики призвали закрыть доступ России к SWIFT. Другие государства-члены ЕС не хотят идти на такой шаг, потому что, хотя такой шаг сильно ударит по российским банкам, европейским кредиторам будет сложно вернуть свои деньги, а Россия в любом случае создает альтернативную платежную систему.
Данные Банка международных расчетов показывают, что европейским кредиторам принадлежит львиная доля из почти $30 млрд вложений иностранных банков в Россию.