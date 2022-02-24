Ташкент, 24 февраля, 2022, 13:51 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов 24 февраля принял заместителя гендиректора Глобального института зелёного роста (GGGI) Хелену Маклеод. Об этом сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

Иван Шилов ИА REGNUM Узбекистан

Камилов в ходе встречи в первую очередь поздравил Маклеод с открытием офиса GGGI в Ташкенте, «которое стало первым представительством института в регионе».

«Рассмотрены перспективы взаимодействия между Узбекистаном и GGGI в таких приоритетных сферах, как смягчение последствий высыхания Аральского моря, социальная защита населения в районе Приаралья, адаптация к изменению климата, повышение энергоэффективности экономики, разработка и внедрение «зелёных» технологий, озеленение городов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что во встрече также принял участие глава представительства GGGI в Узбекистане Аарон Рассел.