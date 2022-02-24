Вашингтон, 24 февраля 2022, 13:51 — REGNUM Североатлантический альянс развертывает дополнительные оборонительные сухопутные и воздушные силы в восточной части НАТО. Об говорится в официальном заявлении, опубликованном 24 февраля.
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Также в НАТО заявили, что воспринимают действия России как угрозу Североатлантическому альянсу.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля Россия начала в Донбассе специальную военную операцию.