Уфа, , 13:50 — REGNUM Соболезнования родным и близким экс-министра юстиции БАССР, депутата госсобрания первого созыва Рафика Гибадатова в связи с его уходом из жизни выразил председатель госсобрания Башкирии Константин Толкачев. Об этом 24 февраля сообщает пресс-служба республиканского госсобрания.

Цветы Марина Каширская © ИА REGNUM

«Известный государственный и общественный деятель, депутат Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан, Рафик Абдулхакович внес весомый вклад в становление регионального парламентаризма. Известный правовед, многие годы он отдал юридической работе, возглавлял республиканское министерство юстиции, принимал активное участие в разработке концепции судебной реформы, являлся основателем и первым председателем Союза юристов республики», — приводит пресс-служба слова Толкачева.

Отмечается, что коллеги и все, кто знал Рафика Абдулхаковича, уважали его за доброжелательность, работоспособность и личную порядочность.