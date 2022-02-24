Красноярск, , 13:49 — REGNUM Сотрудники ГИБДД Красноярска 23 февраля, в День защитника Отечества, задержали на дорогах 13 пьяных водителей. Об этом ИА REGNUM сообщили 24 февраля в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

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23 февраля сотрудники ГИБДД провели масштабные проверки водителей на состояние трезвости. Профилактические мероприятия носило название «Нетрезвый водитель». Рейды проводились на крупных автомагистралях Красноярска в ночь с 22 на 23 февраля, а также утром 24 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области 20-летнего мужчину приговорили к реальному сроку лишения свободы за езду в нетрезвом виде.

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