Симферополь, 24 февраля 2022, 13:48 — REGNUM Проведению курортного сезона в Крыму сложившаяся ситуация на Украине не помешает. Об этом написал в соцсетях глава Республики Крым Сергей Аксёнов 24 февраля.
Как сообщало ИА REGNUM, на территории Республики Крым введен режим повышенной готовности. По данным правительства, все ресурсоснабжающие объекты работают без перебоев. Пока приостановлено авиасообщение Симферополя, выехать из Крыма можно на автобусах и поездах. Крымский мост функционирует в штатном режиме.