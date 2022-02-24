Симферополь, , 13:48 — REGNUM Проведению курортного сезона в Крыму сложившаяся ситуация на Украине не помешает. Об этом написал в соцсетях глава Республики Крым Сергей Аксёнов 24 февраля.

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

«Уверен, что сложившаяся ситуация никак не помешает проведению курортного сезона. Более того: возможно, что к нам активно и массово поедут жители Украины, которые хотят отдыхать на полуострове. Мы будем рады гостям», — написал глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Республики Крым введен режим повышенной готовности. По данным правительства, все ресурсоснабжающие объекты работают без перебоев. Пока приостановлено авиасообщение Симферополя, выехать из Крыма можно на автобусах и поездах. Крымский мост функционирует в штатном режиме.