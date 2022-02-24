Москва, 24 февраля, 2022, 13:53 — ИА Регнум. Число пленных украинских солдат на территории Донбасса растет. Об этом 24 февраля сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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По его словам, ДНР получает от России всеобъемлющую помощь. Причем как военного, так и гражданского характера.

«Что касается ситуации на линии соприкосновения, она остается сложной, напряженной, но это не везде уже линия соприкосновения. На определенных участках наши подразделения смогли продвинуться вперед. Что касается вооруженных формирований Украины, частично они сдаются в плен. Количество пленных растет, им оказывается вся необходимая помощь», — сказал Пушилин.