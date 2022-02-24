Прага, 24 февраля, 2022, 13:46 — ИА Регнум. Президент Чехии Милош Земан потребовал ввести против России жёсткие санкции из-за решения Москвы начать специальную военную операцию в Донбассе. Об этом глава государства заявил 24 февраля в телеобращении к согражданам, сообщает Reuters.

En.kremlin.ru Милош Земан и Владимир Путин

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Чешский лидер в качестве ответных мер предположил отключить Россию от международной платёжной системы SWIFT. Он отметил, что «нападение» России на Украину было «преступлением против мира».

«Пришло время перейти к гораздо более жёстким санкциям, чем те, что планировались изначально. Под ними под я имею в виду прежде всего санкции по части SWIFT», — пояснил президент Чехии.

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Напомним, с подобными заявлениями выступили и в США. Сенатор Марша Блекбёрн (Республиканская партия) заявила, что глава Белого дома Джозеф Байден «должен противостоять Путину и немедленно ввести жёсткие санкции против России, начиная с удаления из банковской системы SWIFT».

Как сообщало ИА REGNUM, утром 24 февраля президент России Владимир Путин после просьб руководства Донецкой и Луганской Народных Республик о военной помощи принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. При этом глава государства подчеркнул, что вся ответственность за кровопролитие будет лежать на совести правящего на Украине режима.

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