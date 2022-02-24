Сеул, , 13:46 — REGNUM Правительство Южной Кореи окажет гуманитарную помощь жителям трех стран Африки, пострадавшим от тропического шторма «Ана». Об этом 24 февраля сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства страны.

Южная Корея Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По их словам, помощь будет оказана таким странам, как Мадагаскар, Малави и Мозамбик. Размер помощи составит $300 тыс.

Известно, что тропический шторм, обрушившийся на данные страны в конце января, унес жизни более 170 человек, а также вынудил более 360 тыс. человек покинуть свои дома.

«Правительство Южной Кореи надеется на то, что эта помощь поможет жителям африканских стран преодолеть последствия стихии и вернуться к обычной повседневной жизни как можно скорее», — говорится в заявлении министерства иностранных дел.