ВСУ обстреляли в Донбассе съемочную группу RT Arabic
Донецк, 24 февраля, 2022, 13:45 — ИА Регнум. Украинские силовики обстреляли съемочную группу RT Arabic в поселке Еленовка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 24 февраля сообщает телеканал RT в своем телеграм-канале.
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«Съёмочная группа корра RT Arabic Максима Аль-Тури попала под обстрел со стороны ВСУ в Еленовке на линии соприкосновения», — говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, что ранее в этом же районе едва не попала под огонь Вооруженных сил Украины (ВСУ) съемочная группа RT и Ruptly.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что согласно разведывательным данным, отдельные подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) массово покидают свои позиции.