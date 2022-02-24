Донецк, 24 февраля, 2022, 13:45 — ИА Регнум. Украинские силовики обстреляли съемочную группу RT Arabic в поселке Еленовка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 24 февраля сообщает телеканал RT в своем телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

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«Съёмочная группа корра RT Arabic Максима Аль-Тури попала под обстрел со стороны ВСУ в Еленовке на линии соприкосновения», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что ранее в этом же районе едва не попала под огонь Вооруженных сил Украины (ВСУ) съемочная группа RT и Ruptly.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что согласно разведывательным данным, отдельные подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) массово покидают свои позиции.