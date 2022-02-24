Москва, 24 февраля, 2022, 13:45 — ИА Регнум. Председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев прокомментировал начало специальной военной операции России на Украине.

Duma.gov.ru Василий Пискарев

«Сегодня утром наш Верховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в поддержку Донбасса. Это вынужденная, но необходимая мера, полностью соответствующая международному праву. В Донецкой и Луганской народных республиках живут наши граждане, соотечественники, против которых уже восемь лет Украиной ведется фактически карательная операция. Все попытки урегулировать ситуацию за столом переговоров провалились — Киев не сделал ничего для выполнения Минских соглашений, а люди, в том числе дети и старики, продолжали гибнуть под обстрелами. Мы обязаны их защитить. Россия своих не бросает!» — написал Василий Пискарев на официальном ТМ-канале комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

«При этом, подчеркну, — наша страна не воюет с мирными жителями на Украине. Это наши братья, с которыми нас связывает общая история, культура, вера. В том, что случилось, виноват поощряемый и вооружаемый из-за рубежа киевский режим, пришедший к власти 8 лет назад в результате переворота, который иначе как фашистским назвать нельзя. То, что сегодня происходит, это не оккупация Украины, а денацификация и демилитаризация, освобождение от террора, развязанного последышами Гитлера и Бандеры. И, наконец, это защита Отечества от очевидных военных угроз», — подчеркнул парламентарий.

«В производстве Следственного комитета России сегодня находится более 400 уголовных дел о военных преступлениях, связанных с обстрелами городов и сёл и гибелью мирного населения на Донбассе. Фигурантами по ним проходят должностные лица и лидеры националистических формирований, о личном участии которых в преступлениях против жителей Донбасса собрана большая доказательная база. И уйти от ответственности им не удастся, куда бы они ни пытались сбежать», — продолжил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

«И о санкциях. Санкций мы не боимся. Их ввели бы все равно. Потому что ничего другого Запад не умеет. Остановить развитие России, задушив ее санкциями, — вот их главная цель. Прорвемся! Россия умеет сосредотачиваться и побеждать, что не раз доказывала в своей истории», — завершил свой комментарий Василий Пискарев.