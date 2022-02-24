Москва, 24 февраля, 2022, 13:45 — ИА Регнум. Нацистский режим на Украине свергнет сам украинский народ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 февраля, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

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«Этот нацистский режим сам украинский народ свергнет, будет суд над этим режимом и господином Зеленским», — уверен Миронов.

Россия помнит уроки Великой Отечественной войны, отметил парламентарий.

«Мы ликвидируем зародыш фашизма в центре Европы… Мы извлекли уроки из нашей истории, и мы делаем все на упреждение, чтобы фашистский режим на Украине прекратил свое существование, тем более раз они на полном серьезе говорят о необходимость ядерного оружия», — говорит депутат.