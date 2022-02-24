Лондон, 24 февраля, 2022, 13:43 — ИА Регнум. Правительство Великобритании согласовало «решительный ответ» в связи со специальной военной операцией России в отношении Украины. Об этом заявил глава британского минтранса Грант Шэппс.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

«Сегодня утром мы обсуждали российское вторжение в Украину и согласились, что наш ответ будет решительным. Сегодня утром премьер-министр скажет больше…, выступит с обновлённой информацией в палате общин в 17:00 (20.00 мск)», — написал он в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля Россия начала в Донбассе специальную военную операцию.