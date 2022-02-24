Лондон, 24 февраля, 2022, 13:43 — ИА Регнум. Британский певец Эд Ширан прокомментировал новость о смерти музыкального предпринимателя Джамала Эдвардса. Об этом 24 февраля пишет The Sun.

Эд Ширан

Певец объяснил, почему на протяжении нескольких дней не высказывался о смерти Эдвардса: «Я ничего не публиковал, потому что не могу найти слов». «Джамал — мой брат, его свет сиял так ярко. Он использовал его только для того, чтобы освещать других и никогда не просил ничего взамен… Без него я не был бы там, где я есть, в профессиональном и личностном плане. Никогда не будет никого похожего на него, но я так благодарен за то, что существовал в его орбите», — говорит Ширан.

ИА REGNUM напоминает, что 21 февраля 2022 года скончался Джамал Эдвардс, создатель онлайн-платформы SBTV. Сервис помог начать карьеру многим музыкантам, в том числе Эду Ширану, Jessie J, Skepta и другим.