Кишинёв, 24 февраля, 2022, 13:41 — ИА Регнум. Молдавским властям следует извлечь «важный урок» из того, что происходит на Украине. Об этом 24 февраля написал в своём телеграм-канале экс-президент Молдавии, глава Молдавско-российского делового союза Игорь Додон.

Dodon.md Додон

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«Нельзя упускать возможность достигать компромисса путём переговоров, нельзя нагнетать напряжённость, избегать диалога. Иначе война может стать неизбежной», — отметил Додон.

Он также призвал сограждан не терять спокойствие и сохранять политический нейтралитет. Также бывший президент отметил, что жители Молдавии ждут «чёткие ориентиры» от властей страны.

Додон отметил важность того, чтобы Молдавию не втянули в сложившееся «геополитическое противостояние».

«Молдаване должны дружить со всеми, это наша отличная черта», — написал Додон.

Стоит отметить, что в Молдавии в связи ситуацией на Украине планируется ввести чрезвычайное положение. Патрули полиции усилили работу.