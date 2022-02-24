Чебоксары, , 13:40 — REGNUM В Чувашии планируют увеличить размеры единовременных выплат спортсменам, которые завоёвывают призовые места на международных соревнованиях. При этом министр спорта республики Василий Петров, представляя проект решения об индексации премий, предложил их «оценить в переводе на доллары США», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Из республиканского бюджета выплачиваются единовременные премии спортсменам, которые занимаются неолимпийскими видами спорта и показывают высокие результаты на международных состязаниях. Размер премий не менялся с 2012 года, в связи с чем по поручению главы Чувашии он будет проиндексирован.

«Поскольку это соревнования международного уровня, размер премий можно оценить в переводе на доллары США. В связи с ростом за последние десять лет курса доллара рублёвый эквивалент стал в два раза меньше по сравнению с 2012 годом», — сказал министр спорта Чувашии Василий Петров.

На «долларовую» реплику отреагировал первый вице-премьер — министр финансов Михаил Ноздряков, который вёл заседание правительства.

«Никаких возражений нет, кроме вашего замечания по поводу доллара. Всё-таки на территории Российской Федерации мы придерживаемся… у нас валюта — российский рубль, политично рассуждаете. Мы всё-таки ориентируемся на индекс потребительских цен, инфляции при индексации различных выплат», — сказал глава минфина.

«Просто я международные соревнования брал. Условная единица, скажем так, — оправдывался глава минспорта и тут же осёкся. — Согласен с вами».

Как сообщало ИА REGNUM, проектом постановления предлагается увеличить размер премий за достижение высоких результатов на международных соревнованиях по неолимпийским видам спорта с 10% до 50% от суммы, выплачиваемых по олимпийским видам спорта. В 2022 году на выплату вознаграждений выделено 1,9 млн рублей.

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