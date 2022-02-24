Министр спорта Чувашии предложил оценить премии спортсменам в долларах
Чебоксары, 24 февраля, 2022, 13:40 — ИА Регнум. В Чувашии планируют увеличить размеры единовременных выплат спортсменам, которые завоёвывают призовые места на международных соревнованиях. При этом министр спорта республики Василий Петров, представляя проект решения об индексации премий, предложил их «оценить в переводе на доллары США», передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Из республиканского бюджета выплачиваются единовременные премии спортсменам, которые занимаются неолимпийскими видами спорта и показывают высокие результаты на международных состязаниях. Размер премий не менялся с 2012 года, в связи с чем по поручению главы Чувашии он будет проиндексирован.
На «долларовую» реплику отреагировал первый вице-премьер — министр финансов Михаил Ноздряков, который вёл заседание правительства.
Как сообщало ИА REGNUM, проектом постановления предлагается увеличить размер премий за достижение высоких результатов на международных соревнованиях по неолимпийским видам спорта с 10% до 50% от суммы, выплачиваемых по олимпийским видам спорта. В 2022 году на выплату вознаграждений выделено 1,9 млн рублей.