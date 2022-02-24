Барнаул, 24 февраля, 2022, 13:39 — ИА Регнум. В 2021 году сотрудниками прокуратуры Алтайского края вскрыты 3 927 нарушений законов в сфере жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса. Для их устранения внесено 1 833 представления, направлено 235 исков в суды, привлечено 250 лиц к административной ответственности, о недопустимости нарушений законов предостережено 256 должностных лиц. Подробности 24 февраля по итогам межведомственного совещания сообщает сайт надзорного ведомства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ЖКХ

В общей сложности, правоохранительными органами возбуждено 17 уголовных дел о преступлениях, совершенных в данной сфере, в том числе 9 дел по материалам прокурорских проверок.

По оценке правоохранителей, несмотря на принимаемые меры, работа по выявлению преступных посягательств такой категории требует повышения эффективности.

Под пристальным вниманием должны находиться вопросы расходования бюджетных средств, выделенных для обеспечения функционирования жилищно-коммунального хозяйства, в том числе на строительство и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры.

Как сообщало ИА REGNUM, о проблемах с отоплением в Алтайском крае российский президент Владимир Путин узнал в ходе большой пресс-конференции. Губернатор Виктор Томенко признал, что некоторые поставщики угля, победив в муниципальных конкурсах и заключив контракты, в последующем отказывались от их исполнения.

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