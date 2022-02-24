Вена, 24 февраля, 2022, 13:37 — ИА Регнум. Проект «Северный поток — 2» заморожен из-за военной операции на Украине, заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер.

Иван Шилов ИА REGNUM «Северный поток — 2»

«Это только одна из многих мер, которые мы примем, чтобы показать России, что в Европе не будет проявлено к ней понимание, когда политика совершается путем насилия», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля Россия начала в Донбассе специальную военную операцию.