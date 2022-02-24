Москва, 24 февраля, 2022, 13:37 — ИА Регнум. Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов предложил ввести мораторий на вывоз золота из России, передает корреспондент ИА REGNUM 24 февраля.

Золото

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«Сейчас золото дорожает. И будет дорожать. Зато 240 тонн нашего золота частные компании продали западным партнерам в основном в Лондоне. За эту аферу обязательно кто-то должен ответить, а пока необходимо ввести мораторий на экспорт золота. Оно нам еще самим пригодится», — сказал Миронов.

Он уверен, что санкции в связи с военной операцией России не страшны.

«Санкции — это серьезно. Но никакие самые лютые санкции не нанесут больше вреда России, чем жадность олигархов и продажность чиновников», — подчеркнул он.

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