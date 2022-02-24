Москва, 24 февраля, 2022, 13:34 — ИА Регнум. В трёх московских аэропортах задержали и отменили 223 авиарейсов, сообщает 24 февраля сервис «Яндекс.Расписания».

RainerPrang В аэропорту

По данным на 13:25, отображаемым на онлайн-табло, во «Внуково» задержаны 17 рейсов, отменено 33, в «Шереметьево» задержаны 12, отменено 64, в «Домодедово» задержано 13 рейсов, отменено 84.

Среди отменённых оказались рейсы в аэропорты юга России, деятельность которых приостановлена до 2 марта.