Германия готова к приему беженцев с Украины — глава МВД ФРГ
Берлин, 24 февраля, 2022, 13:34 — ИА Регнум. Власти Германии готовятся к наплыву беженцев, перемещенных в результате военной операции России против Украины. Об этом заявила Нэнси Фезер 24 февраля на своей странице в Twitter.
Иван Шилов ИА REGNUM
Германия
«Мы крайне пристально наблюдаем за ситуацией и готовы к последствиям этой агрессивной войны со стороны России для ситуации с безопасностью в Германии и для перемещений беженцев в Европе», — написала Фезер в Twitter.
Она добавила, что «органы безопасности подготовились ко всем сценариям и усилили защитные меры».
Ранее власти Польши заявили о подготовке восеми пунктов приема беженцев с Украины.
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