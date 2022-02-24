Берлин, 24 февраля, 2022, 13:34 — ИА Регнум. Власти Германии готовятся к наплыву беженцев, перемещенных в результате военной операции России против Украины. Об этом заявила Нэнси Фезер 24 февраля на своей странице в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

«Мы крайне пристально наблюдаем за ситуацией и готовы к последствиям этой агрессивной войны со стороны России для ситуации с безопасностью в Германии и для перемещений беженцев в Европе», — написала Фезер в Twitter.

Она добавила, что «органы безопасности подготовились ко всем сценариям и усилили защитные меры».

Ранее власти Польши заявили о подготовке восеми пунктов приема беженцев с Украины.

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по просьбе ДНР и ЛНР — трансляция»

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