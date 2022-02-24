Пермь, 24 февраля, 2022, 13:33 — ИА Регнум. Пермский зоопарк с 25 февраля закрывается для посетителей. Причиной является отсутствие лицензии по содержанию и использованию животных. Об том на своей странице в соцсети сообщает учреждение культуры. В настоящее время проводятся мероприятия по получению лицензии.

Scorpion saxena В зоопарке

Ранее краевая прокуратура сообщила, что при проверке законности осуществления деятельности выяснилось, что зоопарк не имеет специального разрешения, которое выдается Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору. Между тем, зоопарки должны иметь такую лицензию с 1 января 2022 года.

Кроме этого, на территории зоопарка отсутствует изолятор для животных, текущее состояние санитарного блока не отвечает предъявляемым требованиям. Более того, значительная часть вольеров для животных меньше по площади, чем предписано нормативными требованиями. Прокуратура потребовала прекратить публичную демонстрацию животных.