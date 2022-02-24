Ростов-на-Дону, 24 февраля, 2022, 13:31 — ИА Регнум. В школы Ростовской области зачислили 1418 детей, эвакуированных из республик Донбасса. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 24 февраля.

Александр Погожев ИА REGNUM Пункт временного размещения беженцев Донбасса в Ростовской области

«Сегодня в школы зачислено 1418, в том числе 622 обучающихся 1−4 классов, 796 обучающихся 5−11 классов. Фактически приступил к обучению — 201 ученик. 55 дошкольников зачислены в детские сады», — сказано в сообщении.

Ребят обеспечивают канцелярскими принадлежностями, учебниками.

В настоящее время в пунктах временного размещения приют нашли 3383 ребёнка, из них 1063 дошкольника и 2238 детей школьного возраста.

«Школьники из ДНР и ЛНР распределяются по действующим классам в соответствии с возрастной категорией. Педагогических кадров для обеспечения образовательного процесса достаточно», — уточняют власти.