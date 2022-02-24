Париж, , 13:31 — REGNUM Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен призывает к немедленному прекращению военных действий на Украине, передает BFM TV.

Марин Ле Пен Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Никакие причины не могут оправдать начало военной операции, нарушающей баланс мира в Европе. Следует однозначно осудить эти действия», — говорится в заявлении Марин Ле Пен.

По словам Марин Ле Пен, Франция должна взять на себя инициативу дипломатической встречи под эгидой ООН с участием Соединенных Штатов, России, Украины, Франции, Германии, Великобритании, Польши, Румынии, Венгрии и Словакии, государств, граничащих с Украиной, чтобы положить конец этому многолетнему конфликту и восстановить мир в регионе.

В качестве предварительного условия Марин Ле Пен призывает к немедленному прекращению военных операций на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, индекс Парижской фондовой биржи упал на 4% после начала военной операции на Украине.

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