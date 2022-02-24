Симферополь, 24 февраля 2022, 13:30 — REGNUM Северо-Крымский канал сможет принимать воду из Днепра в ближайшие двое суток, об этом 24 февраля в прямом эфире «России 24» заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.
Он добавил, что заполнение Северо-Крымского канала даст возможность решить проблему водоснабжения.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Аксёнов заявил, что дал поручение готовить Северо-Крымский канал к приёму воды».