Симферополь, , 13:30 — REGNUM Северо-Крымский канал сможет принимать воду из Днепра в ближайшие двое суток, об этом 24 февраля в прямом эфире «России 24» заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Крым Марина Каширская © ИА REGNUM

«Северо-Крымский канал и сегодня готов принимать Днепровскую. воду. Мы понимаем, что решение политическое будет благодаря тем решением, которые принял президент России и действиями вооруженных сил РФ. Надрыв этот надо было вскрывать. Украинские руководители доброту за слабость воспринимали», — прокомментировал глава Крыма.

Он добавил, что заполнение Северо-Крымского канала даст возможность решить проблему водоснабжения.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Аксёнов заявил, что дал поручение готовить Северо-Крымский канал к приёму воды».