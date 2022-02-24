Москва, , 13:30 — REGNUM Роскомнадзор предостерег от распространения непроверенной и недостоверной информации о специальной операции РФ на Украине.

Интернет ИА REGNUM

«Вниманию средств массовой информации и иных информационных ресурсов! За последние часы значительно возросло количество случаев распространения средствами массовой информации и иными информационными ресурсами, осуществляющими свою деятельность в сети «Интернет», непроверенной и недостоверной информации», — говорится в распространенном РНК заявлении.

«Обращаем внимание на то, что редакции средств массовой информации до выпуска в свет (эфир) материалов согласно статье 49 Закона о СМИ обязаны устанавливать их достоверность. Роскомнадзор информирует средства массовой информации, информационные ресурсы, что при подготовке своих материалов и публикаций, касающихся проведения специальной операции в связи с ситуацией в Луганской народной республике и Донецкой народной республике, они обязаны использовать информацию и данные, полученные ими только из официальных российских источников. Напоминаем, что распространение заведомо ложной информации влечет за собой ответственность, предусмотренную статьёй 13.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушения в виде административного штрафа на сумму до 5 млн рублей. Распространение ложной информации в сети «Интернет» повлечет за собой незамедлительную блокировку таких материалов со стороны Роскомнадзора согласно ст. 15.3 Федерального закона № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Подчеркиваем, что именно российские официальные информационные источники распространяют достоверную и актуальную информацию», — подчеркивается в заявлении ведомства.