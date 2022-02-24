Подразделения ВСУ массово покидают свои позиции – Минобороны РФ
Москва, 24 февраля, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Согласно разведывательным данным, отдельные подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) массово покидают свои позиции. Об этом 24 февраля заявил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
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"Данные средств разведки показывают, что отдельные подразделения и военнослужащие ВСУ массово покидают занимаемые позиции, бросая вооружение», — сказал он.
Также Конашенков подчеркнул, что по позициям сложивших оружие украинских силовиков не наносятся удары, и добавил, что военнослужащие пограничной службы Украины не оказывали подразделениям ВС России сопротивления.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал ситуацию на Украине «катастрофой для континента».