Псков, , 13:42 — REGNUM За минувшие сутки в Псковской области госпитализировали с COVID-19 всего одного человека, что на 59 человек меньше, чем за предыдущие сутки. Об этом 24 февраля сообщили в федеральном оперштабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По данным регионального штаба, в Псковской области выявили за сутки 932 случая заражения коронавирусом, что на пять случаев меньше, чем сутками ранее. В том числе в Пскове зафиксировали 406 новых заболеваний ковидом.

От COVID-19, как основной причины, скончались восемь человек, днем ранее в области не зафиксировали ни одного случая смерти от ковида. Таким образом, в Псковской области наметился рост этого показателя.

По выздоровлению от ковида за сутки выписали 498 человек. Это на 87 бывших ковид-пациентов больше, чем за 22 февраля. В статистике выздоровлений отмечается положительная динамика.

За всё время действия пандемии в Псковской области выявили 92 839 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Скончались от COVID-19, как основной причины, 1557 больных, а выздоровели 75 569 человек.

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