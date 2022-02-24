Цхинвал, 24 февраля, 2022, 13:28 — ИА Регнум. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов провёл экстренное заседание Совета безопасности республики в связи началом военной операции на Украине. Об этом он 24 февраля сообщил в своём телеграм-канале.

Kremlin.ru Анатолий Бибилов

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«Грузия может быть втянута в действия западных военно-политических сил против РФ, к чему Южная Осетия должна быть полностью готова», — говорится в сообщении.

Глава республики отметил, что Южная Осетия обязана максимально помочь России в сложившейся ситуации. Бибилов также подчеркнул, что Москве пришлось действовать из-за активизации процессов в Донбассе.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. Он отметил, что в случае вмешательства внешних силответ будет незамедлительным.