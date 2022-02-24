Екатеринбург, , 13:27 — REGNUM В Екатеринбурге на территории спортивно-развлекательного комплекса «Уктус» квадроцикл наехал на 7-летнюю девочку. Она скатывалась с необорудованной горки. Об этом сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Квадроцикл

Andrew Butko

Инцидент произошел вечером 23 февраля. За рулем квадроцикла находилась 39-летняя женщина. Оказалось, что у нее нет права управлять транспортным средством. Медосвидетельствование показало, что свердловчанка была трезвой. В результате ДТП ребенок получил серьезные травмы ноги. В отношении женщины и индивидуального предпринимателя, который предоставил квадроцикл в аренду, составили административные материалы.

Информацию о ДТП направили в областную прокуратуру. В ведомстве проведут проверку по факту произошедшего.