Ростов-на-Дону, , 13:27 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки от COVID-19 привились ещё 4 тысячи человек, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 24 февраля.

Вакцинация от коронавируса Mos.ru

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В настоящее время участниками прививочной кампании стали 2 млн 36,66 тыс. жителей Ростовской области (+1061 за сутки). Обе дозы антиковидной вакцины получили 1 млн 991,38 тыс. человек (+4155 за сутки).

ИА REGNUM сообщало, что привить в Ростовской области предполагается 2 млн 710 тыс. 710 человек — 80% взрослого населения.

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