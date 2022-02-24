Чебоксары, , 13:27 — REGNUM В Чувашии в рамках реализации послания главы республики увеличивают размер вознаграждения спортсменам за призовые места по неолимпийским видам спорта на международных соревнованиях. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, данный проект решения был одобрен 24 февраля на заседании Кабинета министров Чувашии.

Речь идёт об увеличении премий спортсменам и их тренерам за призовые места на международных соревнованиях по неолимпийским видам спорта. В минспорте отмечают, что данный вид вознаграждения не индексировался с 2012 года, а их размер в настоящее время ниже, чем в других регионах Поволжья.

«Проектом постановления предлагается увеличить размер премий за достижение высоких спортивных результатов на международных спортивных соревнованиях по неолимпийским видам спорта с 10% до 50% от суммы, выплачиваемых по олимпийским видам спорта», — считает глава минспорта Василий Петров.

По его словам, это «нацелит спортсменов и их тренеров на высокие спортивные результаты, придаст импульс развитию отдельных видов спорта» в Чувашии.

В 2022 году в республиканском бюджете на выплаты спортсменам и тренерам предусмотрено 36,2 млн рублей. Из них 1,9 млн рублей выделено на выплату единовременных премий по итогам международных соревнований и 34,2 млн рублей направят в виде стипендий чувашским спортсменам, которые являются членами сборных команд.

В 2021 году единовременные премии были выплачены по таким неолимпийским видам спорта, как спортивная аэробика, гиревой спорт, спортивный туризм. В частности, за «серебро» на чемпионате мира по спортивной аэробике в Баку (Азербайджан) чувашский спортсмен Алексей Германов получил 9,5 тыс. рублей единовременной выплаты.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2021 года Чувашии втрое увеличили размер премиальных выплат спортсменам за участие и призовые места на Олимпийских, Параолимпийских и Сурдимпийских Играх. Размер поощрения за «золото» возрос с 1 млн рублей до 3 млн рублей, за «серебро» — с 400 тыс. рублей до 1,2 млн рублей, за «бронзу» — с 300 тыс. рублей до 900 тыс. рублей.