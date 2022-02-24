Багдад, 24 февраля, 2022, 13:33 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Ирака обратилось к министерству образования Украины с просьбой предоставить иракским студентам «экстренный учебный отпуск». Об этом 24 февраля сообщает телеканал Al-Sumariya со ссылкой на заявление главы МИД Ирака Ахмеда ас-Сахафа.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Ирака

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По словам дипломата, МИД направил соответствующие запросы в 27 украинских университетов и колледжей, где обучаются иракские студенты.

В Багдаде также запросили у институтов точное количество студентов для того, чтобы составить списки на их эвакуацию. В том случае, если конфликт на Украине ещё более усугубится. По информации журналистов, для этого власти Ирака намерены обратиться к правительствам стран, участвующих в конфликте, а также — к международным партнёрам и гуманитарным организациям.