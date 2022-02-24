Ташкент, , 13:25 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 24 февраля высказался о нестабильности ситуации в мире и необходимости укрепления экономики и мощи страны, сообщает Газета.уз.

Узбекистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом глава Узбекистана заявил во время визита в Берунийский район Каракалпакстана, где планируется начать строительство ветровой электростанции мощностью 100 МВт.

«Мир становится опаснее с каждым часом, а не с каждым днём. Мы должны стремиться укреплять нашу экономику, нашу оборону, уверенно поднимать мощь нашей Родины», — подчеркнул Мирзиёев.