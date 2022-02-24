Абакан, , 13:24 — REGNUM Жителей Хакасии предупредили о неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) в городах Абакане и Черногорске.

Смог Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщили ИА REGNUM в мэрии Абакана, ссылаясь на данные Хакасского ЦГМС, в указанных городах ожидаются условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе.

Режим «чёрного неба» в Абакане и Черногорске введён с 15 часов (местное время) 24 февраля до 15 часов 25 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, также НМУ ранее прогнозировались в городе Минусинске Красноярского края.

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