Минск, 24 февраля, 2022, 13:22 — ИА Регнум. Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин утром 24 февраля провели телефонный разговор, во время которого российский лидер проинформировал белорусского коллегу о ситуации на границе с Украиной и в Донбассе. Об этом, не приводя других подробностей, сообщили пресс-служба президент Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по просьбе ДНР и ЛНР — трансляция»

Позднее в ходе оперативного совещания с военными Лукашенко рассказал о разговоре с Путиным. Руководитель республики напомнил, что президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе.

«Он подробнейшим образом посвятил меня в ситуацию и, самое главное, в развитие этой ситуации. Как он заявил, цель проведения операции однозначна: это прекращение геноцида народа в Донецкой и Луганской областях», — отметил Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 24 февраля президент России Владимир Путин после просьб руководства Донецкой и Луганской Народных Республик о военной помощи принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. При этом глава государства подчеркнул, что вся ответственность за кровопролитие будет лежать на совести правящего на Украине режима.

Читайте также: В Минобороны России заявили о продвижении войск ДНР и ЛНР

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Минские соглашения были уничтожены Украиной задолго до признания Россией ДНР и ЛНР. На фоне заявлений Киева, что они не будут исполнять Минские соглашения, Россия больше не могла терпеть геноцид народа Донбасса, отметил российский лидер.

Ранее по теме: Геноцид народа Донбасса Россия больше терпеть не может — Путин