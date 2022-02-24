Архангельск, , 13:22 — REGNUM В Архангельске неизвестные «заминировали» 23 школы. В образовательных учреждениях проводится эвакуация. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации города.

Эвакуация Pixabay.com

«Специалисты департамента образования в настоящее время созваниваются с директорами школ. На данный момент известно, что информация поступила в 23 школы, 13 из них уже эвакуированы. В зависимости от ситуации руководители учреждений принимают решения о возможности или невозможности проверки зданий силами правоохранительных органов без эвакуации учащихся», — сообщила директор департамента образования Нина Филимонова.

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