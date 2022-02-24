Барнаул, 24 февраля, 2022, 13:21 — ИА Регнум. В Барнауле вынесен приговор неоднократно судимому 57-летнему мужчине, который летом 2021 года убил и поджёг участкового уполномоченного полиции вместе со служебным автомобилем. Как сообщила 24 февраля старший помощник руководителя ведомства Людмила Рязанцева, мужчине назначено наказание в виде 21 года 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а первых пяти лет — в тюрьме.

Убийства

Следствием и судом установлено, что вечером 14 июля 2021 года участковый уполномоченный отдела полиции по Ленинскому району УМВД России по городу Барнаулу подъехал на служебном автомобиле в поселок Гоньба для вручения повестки обвиняемому о явке на следственные действия по уголовному делу о фальсификации доказательств. Реализуя умысел на убийство из мести, злоумышленник попросил полицейского подвезти его до проезжей части, предварительно взяв с собой самодельное огнестрельное оружие.

Находясь на заднем сидении автомобиля, рецидивист произвел прицельный выстрел в голову стража порядка, причинив раны не совместимые с жизнью. После содеянного на участке местности недалеко от населенного пункта он поджёг тело полицейского и его автомобиль, а затем скрылся.

В ходе предварительного следствия злоумышленник вину в содеянном признал, мотивируя свои действия неприязненными отношениями к сотрудникам правоохранительных органов. У погибшего полицейского остались жена и трое маленьких детей.

Как сообщает ИА REGNUM, сожженную служебную «Ладу» полицейского нашли в лесу неподалёку от посёлка. Внутри сотрудники полиции обнаружили обгоревшее тело коллеги с признаками насильственной смерти. Дерзкое и жестокое преступление было раскрыто благодаря оперативной и слаженной работе следователей СК и оперативных сотрудников МВД.

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